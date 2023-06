Nach Insolvenzverfahren Warnstreiks bei Galeria Karstadt Kaufhof in NRW

Bei der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof setzt die Gewerkschaft Verdi weiter auf Warnstreiks, um den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen hochzuhalten. Bestreikt werden sollen am Freitag die Standorte in Duisburg, Wuppertal, Dortmund, Münster, Köln, Siegburg, Aachen, Bochum, Oberhausen, Mülheim und Essen, wie Verdi mitteilte. Wie viele Beschäftigte die Arbeit niederlegen und ob es zu Einschränkungen für die Kunden kommt, ist unklar.