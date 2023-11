Zwei Verletzte im Krankenhaus Vier Verletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus in Essen

Mehrere Menschen sind durch einen Wohnungsbrand in Essen am Mittwochabend verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, atmeten mehrere Bewohner des Mehrfamilienhauses bei der Flucht durch das verrauchte Treppenhaus Rauchgase ein. Das Feuer war in einer Wohnung in der zweiten Etage des viergeschossigen Gebäudes ausgebrochen.