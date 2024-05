Großer Streit in Essen Verletzte nach Auseinandersetzung mit 40 Beteiligten

Ein von Familienangehörigen nicht geduldetes Treffen zwischen einer jungen Frau und einem jungen Mann soll Hintergrund für eine Auseinandersetzung mit vielen Beteiligten und zwei Verletzten in Essen sein. Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben am Donnerstagabend in einem Schnellrestaurant. Die Beamten prüfen, „ob Bezüge zur Clankriminalität“ vorhanden seien, wie sie mitteilten.