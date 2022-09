Streitigkeiten im Clan-Milieu : Verdächtiger nach Massenschlägereien in Essen festgenommen

Verdächtiger nach Massenschlägereien in Essen festgenommen

Einsatzwagen der Polizei Ende Juni auf der Altendorfer Straße in Essen Foto: dpa/Justin Brosch

Essen Ende Juni war es in Essen zu Massenschlägereien zwischen zwei verfeindeten Familien aus dem Clan-Milieu gekommen. Der nun festgenommene Mann soll dabei einer anderen Person ein Messer in den Hals gestochen haben.

Drei Monate nach den Massenschlägereien im Essener Clan-Milieu mit mehreren Hundert Beteiligten hat die Polizei einen 26-Jährigen festgenommen, gegen den bereits seit Ende Juli ein Haftbefehl vorlag. Er soll bei den Schlägereien Ende Juni einem 30-Jährigen ein Messer in den Hals gestochen und ihn zunächst lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei mit.

Die Ermittlungen liefen weiter, hieß es seitens der Polizei. Der niedergestochene Mann hatte sich später wieder erholt. Hintergrund der Gewaltausbrüche am 25. und dann erneut am 26. Juni sei offenbar ein Konflikt zwischen zwei Familienclans gewesen, hatte die Polizei mitgeteilt.

Dutzende Männer in Wohnung entdeckt

Nach Massenschlägerei in Essen

Nach Massenschlägerei in Essen : Dutzende Männer in Wohnung entdeckt

Die Polizei hatte auch in den folgenden Tagen mit vielen Kräften kontrolliert und mehrfach Waffen wie Messer, Schlagstöcke und in einem Fall auch scharfe Pistolen sichergestellt. Die verfeindeten Familienclans hätten einen sogenannten Friedensrichter eingeschaltet; eine Paralleljustiz werde aber nicht geduldet, so die Polizei.