Debatte um Ehrenamt : Häufiger Unterrichtsausfall in Essen - Lehrerin sitzt in Stadtrat

Ein Schüler schreibt an eine Tafel (Symbolbild). Foto: dpa/Caroline Seidel

Essen Weil die Lehrerin eines Essener Gymnasiums im Stadtrat sitzt, fällt ihr Unterricht so häufig aus, dass sich Eltern Sorgen machen. Das Recht hat die 61-Jährige auf ihrer Seite. Nun sucht die Bezirksregierung Düsseldorf nach einer kurzfristigen Lösung.

Walburga Isenmann ist eine Frau mit vielen Ämtern. Die 61-jährige Essenerin sitzt für die CDU im Stadtrat. Sie sitzt auch im Umwelt- und im Sportausschuss, ist Beraterin in einer Bezirksvertretung und Stellvertreterin für weitere Ausschüsse. Sie sitzt auch in der Landschaftsversammlung Rheinland und dort in mehreren Ausschüssen. Was nach einem Vollzeitjob klingt, sind allerdings alles Ehrenämter.

Denn hauptberuflich ist Isenmann stellvertretende Schulleiterin und Lehrerin am Alfred-Krupp-Gymnasium in Essen. Sie hat eine volle Stelle und unterrichtet aufgrund ihrer Pflichten als Stellvertreterin in diesem Schuljahr vier Stunden Französisch pro Woche im ersten Jahrgang der Oberstufe. Und da wird‘s schwierig. Denn diese Stunden fallen regelmäßig aus, weil sie mit den politischen Ämtern der Frau kollidieren. Die Bezirksregierung Düsseldorf teilt auf Anfrage mit, dass es Unterrichtsausfälle gebe, „die teils nur eingeschränkt durch die Schule aufgefangen werden konnten. Eine belastbare Zahl der Unterrichtsausfälle wurde statistisch nicht erfasst.“ Die Schulpflegschaft ist besorgt. Zwischenzeitlich wurde Isenmann an eine andere Schule versetzt, klagte sich aber wieder zurück.

Das Recht hat sie auf ihrer Seite. In der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen heißt es unter anderem: „Die Ratsmitglieder, Mitglieder der Bezirksvertretungen oder Mitglieder der Ausschüsse sind für die Zeit der Ausübung des Mandats von ihrer Verpflichtung zur Arbeit freizustellen.“ Auch ist dort nachzulesen: „Ein Ratsmitglied, ein Mitglied einer Bezirksvertretung oder ein Mitglied eines Ausschusses hat Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles, der ihm durch die Mandatsausübung entsteht, soweit sie während der Arbeitszeit erforderlich ist.“

Der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständiger Schulaufsichtsbehörde sind die Hände gebunden. Die Lehrerin muss freigestellt werden. „Diese Rechtslage ist vom Gesetzgeber so gewollt, denn dadurch wird die Stärkung des Ehrenamtes bezweckt“, teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung fest. Der Dienstherr hat weder auf die konkreten Termine noch auf die Anzahl der Stunden eine Einflussmöglichkeit.“

Elf Verfahren hat die Lehrerin laut ihres Anwalts Christoph Pipping bereits gegen die Bezirksregierung geführt - und alle gewonnen. „Sie kündigt Fehlzeiten zum Teil Monate vorher an und ist eine Lehrerin mit Herz und Seele“, sagt Pipping. Sie habe auch vor diesem Schuljahr gesagt, dass der Stundenplan zu Problemen führen werde.

Dorothea Schäfer, Vorsitzende der „Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“ (GEW) in NRW, sieht in dem Engagement der Lehrerin kein Problem. „Es ist ein demokratisches Recht, in Parlamente gewählt zu werden. Das muss für jeden gelten.“ Sie weist darauf hin, dass Schulen ordentliche Vertretungsreserven brauchen, um solche Ausfälle zu kompensieren.