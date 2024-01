Vorfall in Essen Unbekannter überfällt Tankstelle mit Schusswaffe und flieht

Ein Unbekannter hat an einer Essener Tankstelle eine Kassiererin mit einer Schusswaffe bedroht, Bargeld erbeutet und die Flucht ergriffen. Die Frau sei allein in der Tankstelle gewesen und aus dem Büro gekommen, als der Mann an der Kasse gewartet und sie mit der Waffe aufgefordert habe, ihm das Geld aus der Kasse zu geben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nachdem die Kassiererin dem Mann das Bargeld gegeben hatte, flüchtete er. Zur Höhe der Beute gab es zunächst keine Angaben. Die Polizei sucht nach dem Vorfall am Dienstag nach Zeugen.