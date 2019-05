Polizei sucht Zeugen : Unbekannter soll zwei Kinder auf Spielplatz in Essen missbraucht haben

Essen Ein Mann soll am vergangenen Mittwoch zwei Kinder im Grundschulalter in der Nähe eines Spielplatzes sexuell missbraucht haben. Die Kinder konnten den mutmaßlichen Täter beschreiben. Die Polizei sucht jetzt nach ihm.

Am vergangenen Mittwochnachmittag, dem 22. Mai, soll es laut Polizei gegen 18 Uhr auf einem Spielplatz in Essen-Schonnebeck zu der Tat gekommen sein. Aussagen der Kinder zufolge wurden sie auf dem Spielplatz "Am Ophoff", der sich an den Straßen Huestraße 48/ Wagenfuhr und Portendieckstraße befindet, von einem jungen, mutmaßlich deutschen Mann angesprochen. Zunächst spielte und schaukelte der Mann mit den Grundschulkindern. In der Nähe des Spielplatzes, verdeckt durch Buschwerk, soll es anschließend zu sexuellen Handlungen gekommen sein.