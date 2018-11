Mordkommission ermittelt: Unbekannter sticht auf 15-Jährigen in Essener U-Bahn mit Messer ein

Essen Der mutmaßliche Angreifer ist auf der Flucht. Der Jugendliche wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der U-Bahn-Linie 11 an der Haltestelle Heßlerstraße in Richtung Messe Gruga. Der 15-Jährige und sein 17 Jahre alter Freund waren laut Polizei mit einem Unbekannten in ein Streitgespräch geraten. Daraufhin habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 15-Jährigen und dem Unbekannten gegeben. Dabei wurde der Jugendliche mit einem Messer schwer verletzt.