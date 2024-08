Polizei fahndet mit Fotos Unbekannter schlägt 29-Jährigen in U-Bahn in Essen

Ein 29-Jähriger geriet am 28. März 2024 gegen 12.40 Uhr mit einem Unbekannten an einer U-Bahnhaltestelle „Berliner Platz“ in Essen in einen Streit, der sich in der U-Bahn der Linie 11 fortsetzte. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Tatverdächtige dem Mann mehrfach ins Gesicht, teilte die Polizei am Freitag (2. August 2024) mit. Der 29-Jährige wurde verletzt, verließ die U-Bahn und rief anschließend die Polizei.