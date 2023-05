Gleissperrung in Essen Unbekannte werfen E-Scooter in Oberleitung — S-Bahn beschädigt

Essen · Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag in Essen einen E-Scooter in eine Bahn-Oberleitung geworfen. Das hatte schwerwiegende Folgen.

07.05.2023, 15:09 Uhr

Gleise vor einem Bahnhof in NRW (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Nachdem Unbekannte den Scooter auf die Oberleitung geworfen hatten, ist wenig später eine S-Bahn der Linie 1 an der Haltestelle Essen-West mit ihrem Stromabnehmer in den Elektroroller geraten und beschädigt worden, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Der defekte Stromabnehmer des Zuges musste im Hauptbahnhof Essen ausgetauscht werden. Reisende seien laut Mitteilung nicht verletzt worden. Aufgrund der Kollision, bei der auch die Oberleitung beschädigt wurde und der Roller auf die Gleise fiel, musste der Streckenabschnitt gesperrt werden. Insgesamt hatten zehn Züge daraufhin eine Verspätung von mindestens 200 Minuten, vier weitere fielen aus und sechs mussten umgeleitet werden, hieß es weiter. Die Bahnpolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen unbekannt ein. Die Bahn bittet um Zeugenhinweise zu möglichen Tatverdächtigen.

(dtm/dpa)