Zugführer erleidet Schock Unbekannte platzieren blutige Torso-Attrappe auf Gleisen bei Essen

Gegen 5.20 Uhr wurde die Bundespolizei in Essen von der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über eine offenbar verletzte Person auf den Gleisen in der Nähe des Bahnhofs Essen-West in Kenntnis gesetzt. Der Zugführer des ICE 623 (in Richtung München) soll auf Höhe des Brückenbauwerks an der Berliner Straße einen blutigen, menschlichen Torso entdeckt haben. Wie die Bundespolizei berichtete, erlitt der Zugführer dabei einen erheblichen Schock.