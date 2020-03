Polizei in Essen : Unbekannte Frauenleiche im Baldeneysee gefunden

Polizei in Essen

Essen Eine Wassersportlerin hat die Leiche der Frau am Samstag im Baldeneysee entdeckt. Die Polizei sucht nach Hinweisen auf die Identität der Toten.

Die unbekannte Tote ist am Samstag, 7. März, gegen 10.15 Uhr im See nahe der Straßen Hardenbergufer/Hamschaidts Höfe gefunden worden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität der Verstorbenen machen können oder am Freitag, 6. März, auffällige Beobachtungen im Bereich des Ruhr- oder Baldeneyseeufers gemacht haben.