Wetter in NRW : Trüber Start in die neue Woche - ab Mittwoch mildere Temperaturen

Trüber Start in die neue Woche - ab Mittwoch mildere Temperaturen

Wetter in NRW

Essen Nach einem sonnig-milden Wochenende startet die neue Woche in Nordrhein-Westfalen vielerorts nebelig und trüb. Ab Mittwoch soll es regnen.

Vor allem in Ostwestfalen halte sich der Nebel und Hochnebel am Montag und Dienstag hartnäckig, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Ab Montagabend könne es vereinzelt regnen.