Vorfall in Essen

Essen Er klingelte an der Wohnungstür und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus: Mit dieser Masche hat ein Mann in Essen einer blinden Seniorin den goldenen Ehering und Bargeld gestohlen.

Der Mann klingelte an der Wohnung der beinahe 80-Jährigen in Essen und gab sich als Mitglied der Stadtwerke aus, der die Leitungen überprüfen wolle, teilte die Polizei am Sonntag mit.