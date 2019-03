Stadt Essen warnt vor Staupe: Fuchs an hochansteckender Viruserkrankung gestorben - Hunde in Gefahr

Fuchs an hochansteckender Viruserkrankung gestorben - Hunde in Gefahr

Essen Das Veterinäramt hat den Verdacht auf Staupe bei einem toten Fuchs in Essen-Heidhausen bestätigt. Hundehalter müssen nun besonders aufpassen, die Krankheit ist für die Tiere extrem gefährlich.

Mehrere tote Füchse wurden in den vergangenen Wochen in Essen gefunden. Sie lagen in den Stadtteilen Fischlaken, Werden und Heidhausen. Zumindest in einem Fall, bestätigte das Veterinäramt Essen nun, dass es sich bei dem Fuchs, der im Februar in Heidhausen gefunden wurde, um einen Fall von Staupe handelt. Die Untersuchungen hatte das Veterinäramt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld durchgeführt.