Prozess gegen McLaren-Fahrer in Essen : „Ich nehme ihm die Reue nicht ab“

Foto: WTVnews 6 Bilder Tödlicher Unfall mit McLaren 570 S auf A52

Essen Mit Tempo 286 jagt ein junger Mann im März 2019 mit seinem Sportwagen über die Essener Autobahn. Er verliert die Kontrolle, seine 18 Jahre alte Beifahrerin stirbt. Nun wurde er verurteilt. Die Mutter des Mädchens lehnte seine Entschuldigung ab.

Schon am Abend vor dem Prozess ist Claudia Bork angespannt, sie hat Angst. „Für mich wird das ein Tanz auf der Rasierklinge“, sagt sie. Es ist das erste Mal, dass sie am Montag im Amtsgericht Essen den Mann sieht, in dessen Auto ihre 18 Jahre alte Tochter Gina im vergangenen Jahres starb. Melanie K. kannte den heute 25-jährigen Lars D. nicht. „Gina und er waren allenfalls Bekannte“, sagt sie.

Am späten Abend des 20. März 2019 war Lars D. in einem Sportwagen unterwegs, der ohne Übertreibung als Geschoss bezeichnet werden kann: Ein giftgrüner McLaren 570 S. Der Wagen ist nach seiner Leistung benannt: 570 PS. Er erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 328 Kilometern pro Stunde und beschleunigt in 3,2 Sekunden von Null auf Hundert. D. trat auf der Autobahn 52 zwischen Essen-Süd und Kettwig aufs Gas, fuhr mindestens Tempo 286, eher 300 – das stellen die Gutachter später fest. Auf dem Beifahrersitz saß die Abiturientin Gina P. Lars D. verlor die Kontrolle über den McLaren, der Wagen durchbrach die Leitplanke und schoss einen Abhang hinab. Gina P. wurde aus dem Auto geschleudert. Lars D. überlebte den Unfall leicht verletzt und alarmierte die Polizei. Rettungskräfte versuchten noch, die 18-Jährige zu reanimieren - vergeblich.

Wegen fahrlässiger Tötung musste sich Lars D. nun vor Gericht verantworten. Ginas Mutter Claudia Bork nahm als Nebenklägerin am Prozess teil. Das Gesicht des Angeklagten konnte die 52-Jährige nicht gut sehen. „Er legte seine Schutzmaske auch am Platz nicht ab und stellte einen Aktenkoffer so neben sich auf den Tisch, dass auch die Zuschauer im Saal ihn kaum sehen konnten“, sagt sie. Zitternd habe er versucht, eine Entschuldigung an sie und Ginas Vater, ihren Ex-Mann, zu formulieren. „Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es tun“, sagte Lars D.

Die 18 Jahre alte Gina aus Mülheim, die bei dem Unfall ums Leben kam. Foto: RPO/Privat

Doch Claudia Bork nimmt ihm diese Reue nicht ab und will seine Entschuldigung nicht hören. „Ich habe schon im Herbst versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen“, sagt sie. Sie wollte ihn treffen – auch, um mehr über Ginas letzten Abend zu erfahren und zu hören, worüber ihr Kind noch gesprochen hat. „Aber es kam keine Reaktion von ihm.“ Dabei hatte Lars D. ihr schon Monate vorher, vier Wochen nach dem Unfall, einen Brief geschrieben, ihr sein Beileid bekundet und selbst ein Treffen angeboten. „Er schrieb, dass er mir gerne noch persönlich sagen würde, wie leid ihm alles tut“, sagt sie. Doch auf ihr Angebot habe er dann nicht mehr reagiert.

Claudia Bork fragt sich immer wieder, warum Gina in den Sportwagen gestiegen ist. „Sie war ein sehr verantwortungsvolles Mädchen, sehr vernünftig und familienbezogen“, sagt sie. „Ich verstehe nicht, warum sie sich auf diese Fahrt eingelassen hat.“

Lars D. hatte den Wagen erst wenige Tage vor dem Unfall geleast. Ein Sachverständiger geht davon aus, dass D. auf der A52 wegen einer Bodenwelle eine unbeabsichtigte Lenkbewegung gemacht hat und den Wagen dann nicht wieder in den Griff bekam. Lars D. soll durch die hohe Geschwindigkeit völlig überfordert gewesen sein – auch, weil ihm jede Erfahrung im Umgang mit dem neuen, PS starken Auto fehlte. Amtsrichterin Heike Stumm schloss einen technischen Defekt am Fahrzeug aus – ein Gutachten, das der Angeklagte selbst in Auftrag gegeben hatte, hatte diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Die Richterin sagte: „Die Autobahnen sind nicht dafür ausgelegt, hemmungslos darauf herumzurasen. Das Fahrzeug war für den Angeklagten in der konkreten Situation nicht beherrschbar.“ Sie attestierte dem Angeklagten ein hohes Maß an Selbstüberschätzung, geistiger Unreife und Rücksichtslosigkeit, verurteilte ihn am frühen Nachmittag zu einer 14-monatigen Bewährungsstrafe und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Lars D. muss außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro zahlen und 500 Sozialstunden abarbeiten. Und er darf in den kommenden zwei Jahren keinen neuen Führerschein machen. Für Claudia Bork ist das der wichtigste Punkt. „So ist er wenigstens zwei Jahre von der Straße weg“, sagt sie. Ein Abschluss kann der Prozess für sie nicht sein. „Es gibt keinen Abschluss. Ich vermisse meine Tochter jeden einzelnen Tag.“

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.