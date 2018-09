Essen: Tödliche Messerattacke auf Mann: Ehefrau in Untersuchungshaft

Verhaftung in Essen : Ehefrau nach tödlichem Messerangriff auf Mann in Untersuchungshaft

Essen Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 43-Jährigen in Essen sitzt seine Ehefrau in Untersuchungshaft. Die 34-Jährige stehe im Verdacht, ihren Mann nach einem Streit am Samstag tödlich verletzt zu haben, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nur seine Frau und sein 17-jähriger Sohn waren beim Eintreffen der Beamten in der Wohnung - beide wurden festgenommen. Der Sohn durfte die Wache am Sonntag wieder verlassen. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter wegen Totschlags, teilte ein Polizeisprecher mit.

(dpa/hpaw)