Trotz Verbot Teilnehmer zeigen islamistische Banner bei Groß-Demo in Essen

Auch am Samstag sind in Nordrhein-Westfalen mehrere Demonstrationen mit Bezug zum Nahost-Konflikt angekündigt. In Düsseldorf bereitet sich die Polizei auf eine von einer Privatperson angemeldete Kundgebung mit 1000 Teilnehmern vor. Sie soll um 14.30 Uhr in der Nähe des Hauptbahnhofs beginnen. In den sozialen Netzwerken warben propalästinensische Gruppen für die Teilnahme an der Demonstration.