Bunte Gegenveranstaltung Tausende protestieren in Essen gegen AfD-Veranstaltung

Mehrere Tausend Menschen haben gegen eine Abendveranstaltung von Bundestagsabgeordneten der AfD in Essen protestiert. Die Politiker hatten zum „Bürgerdialog“ in der Essener Philharmonie geladen. In unmittelbarer Nähe fanden sich die Demonstranten zu der Gegenveranstaltung unter dem Motto „Demokratie stärken“ ein und bedachten Gäste der AfD-Veranstaltung mit Pfiffen und Buh-Rufen, als diese an ihnen vorbei in das Gebäude gingen.