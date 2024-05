Grünen-Politiker in Essen attackiert „Angriff gegen Menschen, die sich ehrenamtlich für dieses Gemeinwesen interessieren“

Der Kommunalpolitiker war nach eigenen Angaben am Donnerstagabend auf der belebten Essener Flaniermeile Rüttenscheider Straße nach einer Parteiveranstaltung aus einem Pulk von Menschen, die mit ihm und dem grünen Bundestagsabgeordneten Kai Gehring Selfies machen wollten, zunächst beleidigt und dann ins Gesicht geschlagen worden. „Das war eine bürgernahe Situation, die dann plötzlich umschlug und in der man einfach arglos ist“, schilderte er. Plötzlich seien sie als „Grüne Faschos“ beschimpft worden, dann sei er „krachend“ in der linken Gesichtshälfte und am Hals getroffen worden, ein zweiter Schlag habe ihn nur an der Stirn gestreift.