18-Jährige starb bei Unfall : Strafprozess gegen jungen McLaren-Fahrer beginnt in Essen

Strafprozess gegen jungen McLaren-Fahrer beginnt in Essen

Essen Im März 2019 soll ein junger Mann mit seinem Sportwagen auf einer Essener Autobahn mindestens 286 Stundenkilometer schnell gefahren sein. Er verlor die Kontrolle über den Wagen, die 18 Jahre alte Beifahrerin kam ums Leben. Nun steht der Fahrer vor Gericht.

Um einen tödlichen Autounfall bei einer Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der A52 im Ruhrgebiet geht es am Montag in einem Strafprozess vor dem Essener Amtsgericht. Angeklagt wegen fahrlässiger Tötung ist ein 25 Jahre alter Autofahrer aus Essen. Er soll am späten Abend des 20. März 2019 bei mindestens 286 Stundenkilometern die Kontrolle über seinen 570 PS starken Sportwagen verloren haben und von der Straße abgekommen sein. Dabei wurde die 18 Jahre alte Beifahrerin aus dem McLaren geschleudert und getötet.