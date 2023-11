Staatsschutz ermittelt Stolpersteine in Essen gestohlen

In Essen haben Unbekannte zwei Stolpersteine gestohlen, der Staatsschutz ermittelt. Mit den in den Boden eingelassenen Messingplatten wird an vielen Stellen in Deutschland an Menschen erinnert, die im Nationalsozialismus verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Das Fehlen der zwei Stolpersteine sei vor einigen Tagen entdeckt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag auf Anfrage. Da ein politischer Zusammenhang vermutet werde, habe der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Zuvor hatte der WDR berichtet.