Fragen und Antworten Stadt Essen kündigt Mietvertrag für AfD-Parteitag

Essen · Die AfD will ihren Bundesparteitag Ende Juni in der Grugahalle in Essen veranstalten. Die Polizei rechnet mit bis zu 80.000 Gegendemonstranten. Nun hat die Messe den Mietvertrag gekündigt – die AfD kündigt rechtliche Schritte an. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

07.06.2024 , 12:15 Uhr

Die Grugahalle in Essen-Rüttenscheid Foto: dpa/Helge Toben

Ein ganzes Wochenende lang will die AfD Ende Juni in Essen zum Parteitag zusammenkommen und unter anderem ihren Bundesvorstand neu wählen. Seit Bekanntwerden regt sich in der Stadt massiver Widerstand, die Polizei bereitet sich wegen zahlreicher angekündigter Gegendemonstrationen auf einen Großeinsatz vor. Doch nun hat die Stadt Essen den Mietvertrag für die Grugahalle, wo der Bundesparteitag stattfinden sollte, gekündigt. Die Partei will das nicht hinnehmen. „Sind gezwungen, Klage gegen das bedenkliche Verhalten der Stadt zu führen“ AfD wehrt sich gegen Kündigung in Essen „Sind gezwungen, Klage gegen das bedenkliche Verhalten der Stadt zu führen“ Wann sollte der Parteitag stattfinden? 12 Bilder Die bekanntesten Politiker der AfD seit 2013 12 Bilder Foto: dpa/Kay Nietfeld Der AfD-Bundesparteitag war für den 29. und 30. Juni in der Grugahalle im Essener Stadtteil Rüttenscheid geplant. Die AfD plant dort unter anderem den Vorstand neu wählen. Der Mietvertrag zwischen der Messe Essen und der Partei wurde schon m Januar 2023 geschlossen. Als Gesellschafterin der Messehallen ist die Stadt Essen als Kommune dazu verpflichtet, allen Parteien Zugang zu öffentlichen Einrichtungen zu gewähren. Es ist also rechtlich nicht einfach, einer rechten Partei Räumlichkeiten zu verwehren, die andere Parteien bereits anmieten durften. Wie fielen die Reaktionen auf den geplanten AfD-Bundesparteitag aus? Nach Bekanntwerden des Orts für den AfD-Bundesparteitag regte sich schnell Widerstand. Unter anderem die Antifa mobilisierte unter dem Motto „Widersetzen“ dafür, der AfD „aktiv den Raum zu nehmen“. In dieser Woche kündigte die Initiative „Gemeinsam laut“ noch einen Demo-Rave für den 28. Juni an. Insgesamt wurden mehr als ein Dutzend Demos bei der Polizei Essen angemeldet. Wie schätzt die Polizei das Geschehen ein? Die Polizei Essen kündigte Ende Mai an, sich seit Wochen auf „einen ihrer größten Einsätze der vergangenen Jahre vorzubereiten“, wie es in einer Mitteilung hieß. Versammlungen mit insgesamt mehreren zehntausend Teilnehmern wurden rund um den Bundesparteitag der AfD in der Grugahalle angemeldet. Zuletzt war die Rede von rund 80.000 Demonstrierenden. „Ein eigens zur Einsatzvorbereitung eingerichteter Stab erarbeitete Konzepte für die komplexen Herausforderungen, denen sich die Polizei an diesem Wochenende stellen muss“, hieß es. „Aufgabe der Polizei ist es, einen möglichst reibungslosen Ablauf des Parteitages sowie einen möglichst friedlichen Verlauf der Gegendemonstrationen zu ermöglichen.“ Oberste Priorität habe hierbei die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit. Gleichzeitig findet am 29. Juli in Dortmund das Achtelfinale der Fußball-Europameisterschaft statt. Wie begründet die Stadt Essen nun ihre Kündigung? Stadt und Messe Essen haben schon im Januar rechtliche Mittel für einen Vertragsrücktritt geprüft und mitgeteilt: „Dabei stand insbesondere der Hinweis auf die sicherheitsrelevanten Risiken dieser Veranstaltung im Fokus, die sich vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse deutlich verschärft haben." Die Prüfung der juristischen Möglichkeiten konzentrierte sich vor allem auf die Bewertung der Gefahrenlage, die von der Veranstaltung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehe, hieß es. Zuletzt hatte der Stadtrat die AfD aufgefordert, sich zu verpflichten, dass während des Parteitags keine strafbaren NS-Parolen verwendet werden. Bei Verstößen sollten 500.000 Euro Strafgeld drohen. Für die Abgabe der Erklärung hatte die Stadt der AfD eine Frist gesetzt, andernfalls sollte der Mietvertrag laut Ratsbeschluss „unverzüglich außerordentlich fristlos“ gekündigt werden. Nachdem die geforderte Erklärung der AfD bis zum Ende der gesetzten Frist nicht eingegangen war, folgte nun die die Kündigung. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke war Mitte Mai wegen der Verwendung der verbotenen NS-Parole „Alles für Deutschland“ zu einer Geldstrafe von 13.000 Euro verurteilt worden. Der Thüringer AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft. Wie reagiert die AfD? Die AfD erklärte, sie wolle die Durchführung ihres Bundesparteitags gerichtlich durchsetzen. „Natürlich werden wir klagen. Und zwar volles Programm. Es wurden bereits alle notwendigen Schritte eingeleitet“, sagte AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla der „Bild“. Parteivize Peter Boehringer sagte am Freitag in Berlin: „Wir sind nun gezwungen, die erforderlichen Klagen gegen die Kündigung und gegen das politisch und rechtlich hoch bedenkliche Verhalten der Stadt zu führen.“ Er sprach gegenüber der Deutschen Presse-Agentur von der „Unmöglichkeit, bei 1800 Teilnehmern und externen, parteifremden Besuchern einer Veranstaltung jede strafrechtlich heikle Wortmeldung vorab kennen und verhindern zu können“.

(mit Agenturmaterial)