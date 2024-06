Grugahalle in Essen Stadt Essen kündigt Mietvertrag für AfD-Parteitag auf Messegelände

Die AfD will bei ihrem Bundesparteitag am letzten Juni-Wochenende in der Essener Grugahalle unter anderem den Vorstand neu wählen. Gegen das Treffen haben zahlreiche Organisationen Widerstand angekündigt. Die Polizei rechnet mit mehreren Zehntausend Teilnehmern bei den Gegendemonstrationen - es wären die größten Proteste in der Stadt seit langer Zeit. Der Mietvertrag zwischen der Messe Essen und der Partei wurde bereits im Januar 2023 geschlossen.