Essen: Staatsanwaltschaft fordert Gefängnisstrafen nach Gruppenvergewaltigungen

Essen Sie nannten sich „Spinnen“ oder „Skorpione“ und sollen mehrere Schülerinnen vergewaltigt haben. Jetzt drohen allen fünf Angeklagten lange Haftstrafen.

Im Prozess gegen fünf mutmaßliche Gruppenvergewaltiger aus dem Ruhrgebiet hat die Staatsanwaltschaft Jugend- und Haftstrafen von bis zu sieben Jahren und neun Monaten beantragt. Den 17 bis 24 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, zwischen 2016 und 2018 mehrere Schülerinnen jeweils unter einem Vorwand in ein Auto gelockt und anschließend an abgelegenen Orten vergewaltigt zu haben. Laut Staatsanwältin haben die Angeklagten, die deutsche Staatsangehörige sind, die Schutzlosigkeit der Schülerinnen in „perfider Art und Weise“ ausgenutzt. Drei der Angeklagten hatten in dem Prozess am Essener Landgericht Geständnisse abgelegt.