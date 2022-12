„Ihr dachtet es wäre ein Notfall“ Mutmaßliche Umweltaktivisten nutzen in Essen Notruf-App für ihre Zwecke

Mutmaßliche Umweltaktivisten haben nach Angaben der Polizei in Essen über die Notruf-App Nora mehrere vermeintlich dringende Einsätze von Feuerwehr und Polizei im Stadtgebiet ausgelöst. Im Nachgang habe sich eine Gruppe von selbst ernannten Klimaschützern zur missbräuchlichen Nutzung der App bekannt, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch.