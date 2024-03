Falscher Alarm in Essen SEK stürmt Wohnung wegen angeblicher Schüsse

Essen · Ein Anrufer hat am Montagabend gegen 23 Uhr in Essen offenbar absichtlich falschen Alarm ausgelöst, er meldete Schüsse. Daraufhin rückte laut Polizei das SEK in Stoppenberg an.

12.03.2024 , 08:59 Uhr

7 Bilder SEK-Einsatz in Essen nach absichtlichem Fehlalarm 7 Bilder Foto: Justin Brosch

Der Anrufer soll am Telefon angegeben haben, dass eine Person erschossen wurde. Das Gebiet um die Straße Im Brilken wurde großräumig abgesperrt, , wie die Polizei bestätigte. Auch Bahnen konnte nicht fahren. Am Ende stellte sich heraus, dass am Einsatzort keine Leiche war und auch niemand irgendetwas mitbekommen hatte. Die Polizei ermittelt nun, wer der Anrufer war. Hier geht es zur Bilderstrecke: SEK-Einsatz in Essen nach absichtlichem Fehlalarm

(ldi)