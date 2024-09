Sprengstoffspürhund vor Ort SEK stürmt Wohnung in Essen – Durchsuchung

In Essen hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Morgen eine Wohnung durchsucht. Das bestätigte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen könne dazu aber weiter nichts gesagt werden, sagte sie. Dass ein SEK dabei gewesen sei, habe den Hintergrund, dass unter anderem der Vorwurf eines Verstoßes gegen das Waffengesetz im Raum stehe. Dann sei aus Schutzgründen immer das SEK mit dabei.