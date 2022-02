„Bindet ihn los, es ist der Falsche“ : SEK stürmt falsche Wohnung in Essen – Mann bekommt Gutschein als Entschuldigung

Essen So einen Vorfall gibt es wohl selten: Das SEK stürmte in Essen die falsche Wohnung. Als Entschuldigung bekam der 25-Jährige einen 50-Euro-Gutschein. Doch damit gibt er sich nicht zufrieden.

Laut Polizeisprecherin stürmte das SEK am 25. Januar gegen 8.15 Uhr am Morgen eine Wohnung in der Pfeifferstraße in der Nähe der Zeche Zollverein in Essen. Wegen „widersprüchlicher Angaben zur Lage der Wohnung“ wären die Einsatzkräfte zunächst in die Wohnung in der falschen Etage eingedrungen. Nach dem Aufbrechen der Tür sei ein „Irritationskörper“ in die Wohnung geworfen worden. Die Person - laut „Bild“ ein 25 Jahre alter Student - sei überwältigt und gefesselt worden. Da eine Personenbeschreibung vorlag, sei der Irrtum sofort aufgefallen. „Bindet ihn los, es ist der Falsche“, soll ein Polizist laut Zeitungsbericht gesagt haben. Die Einsatzkräfte hätten den Mann dann sofort losgelassen.