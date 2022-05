Nach vereiteltem Anschlag : SEK-Einsatz bei zweitem Jugendlichen in Essen

Foto: dpa/David Young 8 Bilder Großeinsatz an zwei Essener Schulen – 16-Jähriger soll Anschlag geplant haben

Essen Ein Spezialeinsatzkommando hat Montagabend eine weitere Wohnung in Essen-Borbeck gestürmt und durchsucht. Ein weiterer Jugendlicher wurde kurzzeitig festgenommen. Steht er in Verbindung zu dem geplanten rechtsextremen Anschlag an einer Schule?

Wie die Polizei Essen bestätigte, durchsuchte ein Spezialeinsatzkommando am Montagabend gegen 20 Uhr die Wohnung eines weiteren Jugendlichen in Essen-Borbeck.

Zuvor soll es Hinweise auf diesen möglichen Komplizen gegeben haben. Der SEK-Einsatz erfolgte wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Bei dem Einsatz konnten laut Polizei Waffen sichergestellt werden, „aber keine scharfen“, so ein Sprecher der Polizei Essen. Laut Sicherheitskreisen soll es sich vielmehr um eine Softair-Pistole gehandelt haben.

Der Jugendliche wurde zur Vernehmung mit aufs Revier genommen, mittlerweile soll er jedoch wieder entlassen worden sein. Es gibt laut Polizei keine Haftgründe, die Ermittlungen laufen noch.

Am 5. Mai hatte es schon einmal einen SEK-Einsatz in Essen-Borbeck gegeben, bei dem ein 16-jähriger Schüler des Don-Bosco-Gymnasiums festgenommen wurde. Der Jugendliche soll einen rechtsextremistischen Anschlag auf seine Schule geplant haben. Bei der Durchsuchung der Wohnung waren etliche Waffen und Sprengkörper gefunden worden.