Zusammenstoß in Essen Sechs Verletzte bei Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Sechs Menschen, darunter fünf Feuerwehrleute, sind bei einem Verkehrsunfall in Essen verletzt worden. Ein Autofahrer war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen an einer Einmündung im Stadtteil Dellwig mit dem Löschfahrzeug zusammengestoßen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Besatzung war zu dem Zeitpunkt demnach nicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Ein Insasse in dem Auto wurde nach Angaben des Polizisten schwer verletzt. Fünf Mitfahrer in dem Feuerwehrfahrzeug erlitten leichte Verletzungen. Alle sechs Verletzten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, die Feuerwehrleute nur zur ambulanten Behandlung. Zuvor hatte die „WAZ“ berichtet.