Mordkommission eingerichtet : Schwerstverletzter Mann vor Marienhospital in Essen gefunden

Schwerstverletzter Mann vor Marienhospital in Essen gefunden

Die Polizei in Essen hat eine Mordkommission eingerichtet. Foto: dpa/Fabian Strauch

Essen Mit stark blutender Wunde ist ein 29-Jähriger in der Nacht zu Donnerstag vor dem ehemaligen Marienhospital gefunden worden. Er musste sofort notoperiert werden. Die Polizei kann ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen und hat eine Mordkommission eingerichtet.

In der Nacht zu Donnerstag ist ein schwerverletzter Mann vor dem Marienhospital in Essen aufgefunden worden. Die Feuerwehr informierte die Polizei . Nach deren Angaben wies er mindestens eine stark blutende Wunde auf und musste sofort notoperiert werden. Nach ersten Erkenntnissen könne eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Nicht weit entfernt hätten Beamte eine weitere verletzte 22-jährige Person angetroffen, die mutmaßlich in Verbindung zu dem Schwerverletzten stehe. Die Polizei gehe derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus und habe noch in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet. Auch ein Hubschrauber sei zum Einsatz gekommen. Die Hintergründe seien allerdings noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern weiter an.