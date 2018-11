Einsatz in Shisha-Bar: Essener Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen Polizei

Essen Essens Polizeipräsident sprach von einem Schlag gegen libanesische Familienclans, als Beamte einen jungen Mann festnahmen. Die Anwältin der betroffenen Familie widerspricht allerdings und behauptet, der Einsatz habe die Falschen getroffen.

Es geht um einen Einsatz im September in Essen. Vor einer Shisha-Bar in der Innenstadt soll die Situation eskaliert sein, als zwei Polizisten die Personalien eines Mannes feststellen wollten. Mehrere „libanesisch-stämmige Personen“ hätten die Beamten angegriffen, sie geschlagen, getreten und gewürgt, berichtete die Polizei später. Ergebnis des Einsatzes: Ein festgenommener 17-Jähriger, ein leicht verletzter Polizist und eine schwer verletzte Polizistin.

„Erst in diesem Moment kommt der 17-Jährige dazu. Er weiß noch gar nicht, was los ist“, sagt Theile. „Auf dem Video sieht es dann so aus, als ob er der Polizistin ein Bein stellt.“ Anschließend sei der Einsatz eskaliert. Am Boden liegend schreit Abdullah E. mehrmals: „Ich kriege keine Luft mehr“. „Er hatte Todesangst“, sagt Theile. Das Video zeigt weiter, wie Abdullah E. über den Boden zum Polizeiwagen geschleift wird. Schriftlich berichtet er von weiteren Tritten und Schlägen auf der Wache.