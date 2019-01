Kurioser Fall in Essen: Schwarzfahrer konnte seine Arme nicht heben

Kurioser Fall in Essen

Essen Wegen seiner starren Körperhaltung ist ein junger Schwarzfahrer in Essen Beamten der Bundespolizei aufgefallen. Der 17-Jährige wollte seine Arme einfach nicht heben.

Beamte der Bundespolizei hatten den 17-Jährigen am Donnerstagabend in einem Regionalexpress überprüfen wollen, weil er ohne Fahrschein fuhr, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Dabei fiel ihnen seine starre Körperhaltung auf.