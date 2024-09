Flammen schlagen aus Fenster Schlimmer Wohnungsbrand in Essen — 93-Jährige tot geborgen

Die Feuerwehr hat nach einem Wohnungsbrand in Essen eine 93-jährige Frau tot geborgen. Gemeldet worden sei das Feuer in der Nacht zum Freitag, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr Essen. Als die Einsatzkräfte an dem Mehrfamilienhaus eingetroffen seien, hätten die Flammen bereits aus dem Fenster der betroffenen Wohnung geschlagen.