Ursache noch unklar : Sauna in Essen gerät in Brand – ein Verletzter

Sauna in Essen gerät in Brand – ein Verletzter

In einer Sauna in Essen kam es zu einem Brand (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Essen Bei einem Feuer in einer Sauna in Essen wurde ein Besucher leicht verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

In einer Sauna im Essener Stadtteil Rüttenscheid ist es am Donnerstagabend zu einem Brand gekommen. Bei dem Feuer erlitt ein Besucher Brandverletzungen am Unterarm, wie die Polizei mitteilte. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Andere Gäste blieben Angaben zufolge unverletzt. Der Feuerwehr gelang es schließlich den Brand zu löschen. Die Nachlöscharbeiten sollen sich noch bis kurz vor Mitternacht hingezogen haben. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt.