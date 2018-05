Essen Rüttenscheid Tausende müssen wegen Bombe evakuiert werden

Blindgänger in Essen : Tausende müssen wegen Bombe ihre Wohnung verlassen

Essen Eine Zehn-Zentner-Weltkriegsbombe ist am Mittwoch in Essen gefunden worden. Die Anwohner im Umkreis müssen evakuiert werden. Noch am Mittwoch soll die Bombe entschärft werden.

Im Essener Stadtteil Rüttenscheid ist am Mittwoch eine Weltkriegsbombe auf dem Messe-Gelände gefunden worden. Die Anwohner im Umkreis von 500 Metern müssen evakuiert werden. Die Bombe soll noch am Mittwoch entschärft werden.

Wie die Stadt Essen mitteilt, wurde der Blindgänger währendSondierungsarbeiten gefunden. Es handelt sich um eine amerikanische Zehn-Zentner-Weltkriegsbombe. Der Kampfmittelräumdienst wird den Blindgänger noch am Mittwoch entschärfen. Anwohner im Umkreis von 500 Metern um die Bombenfundstelle müssen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen sind dort 2326 Menschen. Außerdem sollten sie ihre Autos vorsorglich von der Straße räumen und Gasgeräte absperren. Im Schwimmzentrum Rüttenscheid an der Von-Einem-Straße 77 wird eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Im inneren Kreis, also im Umkreis von 500 Metern, sind laut Stadt die Messe Essen mit dem Kongresszentrum, der Grugapark Essen, die Grugahalle und die Polizeidienststelle PI Süd an der Norbertstraße betroffen.



Im Umkreis von 500 Metern bis 1000 Metern sollten sich Anwohner und Beschäftigte während der Entschärfung in Gebäuden aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen. Laut Stadt sind dort mehr als 11.000 Menschen betroffen. Auch in diesem Bereich rät das Ordnungsamt, Autos vorsorglich von der Straße zu entfernen. Die Polizei wird das Ende der Entschärfung durch Lautsprecherwagen durchgeben.

Mit Behinderungen im Bahn- und Straßenverkehr ist laut Stadt zu rechnen. Die Auf- und Abfahrten der Autobahn A 52 werden während der Entschärfung gesperrt. Die Ruhrbahn-Linien U 11, U 17, die Straßenbahnlinien 101, 106, 107, 108 sowie die Buslinien 142, 160/161 können wegen der Bombenentschärfung nicht wie gewohnt fahren.

