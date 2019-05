Feuerwehreinsatz in Essen : Reizgasalarm an Hauptschule - 23 Kinder verletzt

Essen Am Vormittag hat ein Unbekannter Reizgas an der Hauptschule Bochold in Essen versprüht. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Zwölf Kinder mussten ins Krankenhaus.

Auf dem Flur der Hauptschule in Bochold wurde am Vormittag eine größere Menge Reizgas versprüht, das vermutet die Polizei Essen. Schüler wie Lehrer berichteten zuerst von einem seltsamen Geruch, dann erlitten sie gesundheitliche Probleme. Feuerwehr und Polizei wurden daraufhin informiert. 23 Schüler wurden durch das Reizgas verletzt. Betroffen waren laut einer Sprecherin der Polizei Essen vor allem die Augen. „Sie hatten tränende Augen, die gerötet waren und stark gebrannt haben“, sagt die Sprecherin.

Zwölf Kinder mussten daraufhin ins Krankenhaus gebracht werden. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Der Einsatz ist inzwischen beendet und die Schule wieder freigegeben.

(ham)