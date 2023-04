16 Verletzte Reizgas auf Abi-Party in Essen versprüht

Bei einer Party von Abiturienten in Essen sind 16 junge Leute durch Reizgas verletzt worden. Sechs von ihnen seien anschließend im Krankenhaus behandelt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Ein Unbekannter soll demnach das Gas in der Nacht zu Freitag auf der Tanzfläche versprüht haben. Betroffene wurden ins Freie gebracht und von Rettungskräften versorgt, wie es hieß. Die Verletzten hätten über Atembeschwerden und Übelkeit geklagt. Die Ermittlungen gegen den zunächst unbekannten Tatverdächtigen dauerten nach Angaben des Sprechers am Samstag noch an. Zuerst hatte „Der Westen“ berichtet.