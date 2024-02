Große Rauchentwicklung Großeinsatz – Feuer auf Reiterhof in Essen

Am frühen Sonntagmorgen (4. Februar) brannte in Essen-Haarzopf eine Reiterhalle auf einem Pferdehof nieder. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohngebäude verhindern, teilte der Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion am Sonntagmorgen mit. Eine Mietwohnung in einem Anbau an der Halle wurde jedoch Opfer der Flammen. Dramatisch wurde es, als neun Gasflaschen zu explodieren drohten.