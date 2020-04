„Er hat überreagiert“ : Angeklagter legt nach Schüssen auf SEK-Beamte Geständnis ab

Essen Bei einer geplanten Wohnungsdurchsuchung wird auf SEK-Beamte geschossen. Ein Polizist wird leicht verletzt. Jetzt muss der Täter vor Gericht - und gesteht.

Mit einem Geständnis hat in Essen der Prozess um Schüsse auf SEK-Beamte begonnen. Ein neunfacher Familienvater aus Gladbeck gab zu, am frühen Morgen des 4. Dezember 2019 aus seiner Wohnung heraus sechs Schüsse abgegeben zu haben. Ein Beamter wurde leicht verletzt. „Er hat überreagiert“, sagte sein Verteidiger Matthias Meier den Richtern am Essener Schwurgericht am Mittwoch. Der Angeklagte habe im ersten Moment gedacht, dass er selbst überfallen werde. Später sei ihm jedoch klar geworden, dass es Polizeibeamte waren, auf die er gerade schieße.