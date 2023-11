Essener Pro-Palästina-Demo nicht von Islamisten geprägt „Forderungen nach Kalifat waren in den vergangenen Jahren nicht zu verzeichnen“

Bei der Demo mit gut 3000 Teilnehmern am vergangenen Freitag hatten Islamisten laut Polizei offenbar bewusst Auflagen der Behörden umgangen, indem sie leicht veränderte Fahnen und Symbole verwendeten, die dann nicht mehr unter Verbotsverfügungen fielen. „Derart explizite Forderungen nach einem Kalifat, die auf offener Straße vorgetragen werden, waren in den vergangenen Jahren nicht zu verzeichnen“, schrieb NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einem Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach wurde auf der Demo etwa „Einen Khalifa für Palästina“ gefordert. Gegen einen Redner wird wegen Volksverhetzung ermittelt. Die Demonstration verlief friedlich.