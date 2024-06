Schlüssel, Ausweise, Bargeld, Ehering weg Privatsachen eines verstorbenen Patienten verschwunden – Klinik in Essen will haften

Eine Witwe aus Bottrop sucht erfolglos nach wichtigen Privatgegenständen ihres nach einem Unfall verstorbenen Mannes. Die Uniklinik Essen, wo er behandelt worden war, will für den Schaden aufkommen. Mehrere Medien zitierten die Hinterbliebenen des Mannes, der Mitte Mai nach einem schweren Autounfall in die Uniklinik kam und dessen Privatgegenstände seitdem fehlten. Sie habe nach dem Tod ihres Ehemannes vergeblich nach Schlüsseln für Wohnungen und Firmengebäude, seinem Portemonnaie mit Ausweisen, alten Fotos, Bargeld und Ehering gesucht, schilderte die Witwe dem WDR. Die Spur verliere sich in der Klinik, die unterschiedliche Angaben zum Verbleib gemacht habe, berichtet jüngst ähnlich auch die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“.