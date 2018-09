Essen: Polizistin bei Kontrolle in Shisha-Bar schwer verletzt

Essen In Essen sind zwei Polizisten offenbar von mehreren Libanesen angegriffen worden, als sie eine Shisha-Bar kontrollierten. Ein Mann wurde festgenommen, weitere Täter sind auf der Flucht. Die Polizei sucht deshalb Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag gegen 23.50 Uhr bei einer Kontrolle in einer Shisha-Bar am Kopstadtplatz in Essen. Die Anwesenden sollen die Beamten laut Polizei zuerst beleidigt haben. Daraufhin wollten die Einsatzkräfte die Personalien der Täter aufnehmen. Der Unbekannte flüchtete und wurde von der Beamtin zu Fuß verfolgt. Dabei wurden ihr laut Polizei von hinten in die Beine getreten, worauf sie zu Boden stürzte. Nachdem sie sich wieder aufgerichtet hatte, soll der 17-Jährige die Beamtin weggestoßen und auf sie eingeschlagen haben. Als dann beide Polizeibeamte den Täter zu Boden brachten und ihn fesseln wollten, sollen sie von weiteren vier bis 5 Libanesen geschlagen, gewürgt und getreten worden sein.