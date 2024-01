Nach Verfolgungsfahrt durch Essen Polizist überfahren – Prozess um Mordversuch beginnt

In Essen steht ab Montag (9 Uhr) ein Autofahrer vor Gericht, der einen Polizisten absichtlich überfahren und lebensgefährlich verletzt haben soll. Der Angeklagte soll am 26. Juni vergangenen Jahres versucht haben, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach einer Verfolgungsfahrt durch Essen war er in einer Sackgasse gestellt worden. Dort hat der 40-Jährige Deutsche laut Anklage plötzlich erneut Gas gegeben. Der Beamte, der vor seinem Fahrzeug stand, wurde von den Vorderreifen überrollt, unter dem Fahrzeug eingeklemmt und rund 25 Meter mitgeschleift. Anschließend wurde er auch noch von einem Hinterreifen überrollt. Die Anklage lautet auf Mordversuch.