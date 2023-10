Festnahme in Essen Polizeihund stellt Kita-Einbrecherduo

Ein Polizeihund hat Kita-Einbrecher in Essen gestellt. Ein 37-jähriger Tatverdächtiger und seine mutmaßliche Komplizin wurden festgenommen, wie die Polizei am Montag berichtete. Eine Zeugin hatte demnach am Samstag einen nächtlichen Einbrecher in der Kindertagesstätte gemeldet.