„Doofes Versehen“ in Mülheim an der Ruhr : Polizeihund beißt Polizisten - und macht Fehler schnell wieder gut

Ein Polizeihund wie dieser hat einen Polizisten gebissen. (Symbolbild). Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mülheim an der Ruhr Ein Polizeihund hat bei der Verfolgung eines Verdächtigen in Mülheim an der Ruhr irrtümlich einen Polizisten gebissen. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Polizeisprecherin Bettina Wehram sprach von einem „doofen Versehen“, das „zum Glück selten“ vorkomme.

Das Tier machte seinen Fehler sofort wieder gut: Es nahm die Spur des Flüchtenden nach dem Zwischenfall wieder auf und führte die Beamten zu dem Gesuchten. Dieser wurde vorübergehend festgenommen. Die Polizisten fanden bei dem Mann einen gefälschten Führerschein und mehrere hundert Euro Bargeld.

Auf den Verdächtigen aufmerksam geworden war die Polizei bei einer Verkehrskontrolle, als er mit seinem Wagen nicht anhalten wollte und Gas gab. Wenig später fuhr der 36-Jährige gegen eine Wand und floh zu Fuß weiter - ohne Erfolg. Der Name des Polizeihundes wurde zunächst nicht bekannt.

(hsr/dpa)