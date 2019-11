Unfall auf der A 40 : Polizeiautos krachen auf dem Weg zum Einsatz ineinander - acht Verletzte

Essen Bei einem Unfall mit mehreren Polizeiautos auf der Autobahn 40 bei Essen sind acht Beamte verletzt worden. Sie waren auf dem Weg nach Gelsenkirchen, wo Fußballfans von Rot-Weiss Essen randalierten.

Mit acht Sprintern seien rund 30 Bundespolizisten am Samstagnachmittag auf dem Weg zu einem Einsatz am Gelsenkirchener Hauptbahnhof gewesen, sagte ein Polizeisprecher. In einer S-Bahn zwischen Wanne-Eickel und Gelsenkirchen habe es Randale von Fußballfans von Rot-Weiss Essen gegeben, hieß es.