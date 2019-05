Mutter bleibt verschwunden : 18-Jährige verschwindet mit Baby aus Essener Klinik - Kind taucht in Frankreich wieder auf

Essen Die Essener Polizei hat öffentlich nach einer 18 Jahre alten Frau und ihrem Kind gefahndet, die aus einer Klinik verschwunden waren. Das neun Monate alte Kind wurde inzwischen in Frankreich gefunden.

Die 18-Jährige und ihr neun Monate altes Kind waren seit mehreren Wochen im Elisabeth-Krankenhaus in Essen-Huttrop in Behandlung. Am 2. Mai verschwand die Mutter mit dem Baby. Weil das Kind auf medizinische Hilfe angewiesen ist, fahndete die Polizei mit einem Foto nach der Mutter.

Am Samstagmorgen sagte ein Polizeisprecher: „Die Umstände sind noch rätselhaft, aber das Kind ist nun in einer Klinik in Frankreich aufgefunden worden.“ Die Klinik liege in der Region Metz im Nordosten Frankreichs.