Nach der Schule verschwunden : Polizei sucht 15-Jährigen aus Bochum

Bochum Nach der Schule soll Jakob S. der Polizei zufolge in eine Straßenbahn gestiegen sein. Wo sich der Junge nun aufhalte, sei unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 15-jährige Jakob S. aus Essen hat am Donnerstagmittag seine Schule in Bochum-Weitmar verlassen und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war er gegen 12 Uhr im Bereich der Hattinger Straße in eine Straßenbahn in Richtung Stadtzentrum gestiegen.